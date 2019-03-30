足球》不捨C羅轉會義甲 梅西：如果他還在會是很棒的事

梅西（左）、C羅（右）。（資料照，歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕談到足球，阿根廷國家足球隊隊長梅西（Lionel Messi）與葡萄牙前鋒C羅（Cristiano Ronaldo）肯定是當今世上最著名的2大現役球星，而兩人之間誰高誰低也是球迷爭論的話題。

原本2人都在西班牙甲級聯賽的球場上較勁，但去年C羅離開西甲轉會義大利甲級聯賽。梅西在接受阿根廷電台採訪時透露出對C羅的懷念，「雖然每次看到他拿獎杯都會感到困擾，但是，如果他還在西甲，這會是一件很棒的事。」

請繼續往下閱讀...

根據《半島電視台》報導，梅西受訪時坦言，自己很懷念C羅還在西甲聯賽的時光，與C羅對陣的時候非常精彩。

談到2018年在俄羅斯舉行的世界杯，阿根廷在16強就遭淘汰的難堪表現，梅西認為原因出在過早交付重任給年輕的球員。「我認為，在阿根廷隊裡，世代交替過快的完成了，而這些本來應該以更為漸進的方式進行。年輕球員需要更多的時間和信心。」

梅西呼籲外界對於今年阿根廷在美洲杯的表現不要抱持太大的期望，他坦言，「讓我們面對現實吧，我們需要付出更多的努力，讓阿根廷隊再次回歸世界足壇的強隊之列。年輕的球員們很少與國家隊一起參賽，我們應該保持耐心。我完全相信，阿根廷將再次成為一支強大的球隊。」並表示，自己將盡可能延長運動生涯。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/