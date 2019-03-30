卡達公開賽》跨不過林高遠 林昀儒無緣四強

林昀儒不敵林高遠，無緣晉級四強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕17歲小將林昀儒今晚在2019年卡達公開賽男單8強戰激戰6局後，以2:4不敵世界排名第3的中國名將林高遠，苦吞對戰3連敗，連續兩週單打11連勝也畫下句點。

世界排名26的林昀儒，上週在阿曼公開賽席捲男單、男雙及混雙3座冠軍，本週轉戰白金系列等級的卡達公開賽手感依舊火燙。

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林昀儒在男單資格賽最後一輪先扳倒2017年世青冠軍薛飛，進入正賽後又連續擊敗世界排名第8的香港名將黃鎮廷、前世界球王德國奧恰洛夫，首度闖進8強。

林昀儒在2017年日本、奧地利公開賽兩度敗給林高遠，且兩場比賽總共只拿下1局，這次再度交手，雖然還是以12:14、12:10、6:11、10:12、11:9、9:11輸球，但整體內容進步不少，也讓林高遠嚇出一身冷汗。

世界排名第4的日本「怪物少年」張本智和，在8強戰也爆冷以3:4敗給上週阿曼公開賽男單亞軍瑞典好手法爾克，無緣晉級4強。

另外兩張4強門票由中國兩大高手馬龍、許昕拿下，馬龍以直落四橫掃日本名將水谷隼﹔許昕則以4:1解決德國的法蘭吉斯卡。

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