羽球》印度賽地主一姊辛度遭淘汰 何冰嬌將和依瑟儂爭冠

泰國名將依瑟儂。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕超級500系列印度公開賽，泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）在女單四強戰中以三局大戰擊敗中國女將韓悅，闖進冠軍戰；中國好手何冰嬌則以直落二擊敗地主一姊辛度（Pusarla V. Sindhu）晉級。依瑟儂將在決賽強碰生涯從未贏過的何冰嬌。

依瑟儂首局以21：15拿下，第二局一度有19：18領先，卻被韓悅連拿3分，該局以19：21輸掉；關鍵第三局，依瑟儂在15：16落後時，連得4分，韓悅也追回2分，不過依瑟儂再連得2分，最後以21：18、耗時66分鐘闖進冠軍戰。

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中國好手何冰嬌。（資料照，法新社）

而另一場四強戰，何冰嬌在首局一度以13：19落後，她打出7：1的攻勢，追成20平，辛度雖然先得1分，但何冰嬌卻連拿3分，以23：21逆轉拿下首局；第二局雙方戰到18平時，何冰嬌連得3分，以21：18獲勝。

何冰嬌生涯和依瑟儂交手過4次都贏球，前一次對戰是在去年6月的馬來西亞大師賽，當時何冰嬌以直落二獲勝。

印度一姊辛度。（資料照，法新社）

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