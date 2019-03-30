中職》8局挨2轟終奪首勝 索沙大讚林書逸、張志豪

悍將先發投手索沙。（記者廖耀東攝）

〔記者郭羿婕／台中報導〕繼24日對統一獅先發8局失1分後，富邦悍將洋投索沙今晚又演出8局掉2分的優質先發，加上打線12安力挺，聯手以7：3擊敗中信兄弟，中止3連敗。

索沙完全封鎖黃衫軍火力，兄弟前5局僅林書逸首局獲保送、彭政閔第2局敲安上壘；直到6局下，從春訓狀況就非常好的林書逸率先開轟突圍，敲陽春全壘打破蛋，張志豪7局下追加陽春彈，也揮別開季4戰7打數無安打的低潮。

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不過，索沙吃滿8局就只挨3安、1保送、失2分，還狂飆8K，9局下再交給「守護神」倪福德，雖又被詹子賢陽春砲襲擊（生涯首支代打全壘打），仍為悍將守成。

悍將收下本季第一勝，索沙的中職首勝和單場MVP也一起入袋，而賽前受訪才預告「首勝就在今天」的第5棒范國宸，也貢獻2安3打點，還有「開路先鋒」張正偉包辦3安2打點。

索沙前役吞敗，今晚再度投滿8局，勝利總算開張。他說：「棒球就是這樣，上一場狀況不錯結果輸球，這場被打2分卻贏球，我能做的就是拿出表現，最關鍵是隊友幫我打分數，就有好結果。」

兄弟得3分都靠全壘打，索沙挨了2轟，仍大方稱讚是林書逸、張志豪打得好，「2球都沒失投，有投到想投的地方，偏偏對方掌握得好，2個好打者打到2顆很好的球，那是他們應得的。」

索沙前役用104球，今只投87球退場，交給倪福德後援1局失1分。總教練陳連宏表示，主要考量自官辦熱身賽至今，倪福德已10天沒出賽，讓他登板維持比賽感覺。

悍將先發投手索沙。（記者廖耀東攝）

中信兄弟林書逸敲出本季首轟。（記者廖耀東攝）

中信兄弟張志豪開季首支安打，即敲出全壘打。（記者廖耀東攝）

悍將張正偉包辦3安2打點。（記者廖耀東攝）

范國宸敲2安貢獻3打點。（記者廖耀東攝）

悍將倪福德後援1局失1分。（記者廖耀東攝）

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