田徑》陳傑大馬賽跑出賽季最佳摘金 台灣包辦金銀銅

陳傑（中）摘金，國體大彭名揚（右）獲銀、余嘉軒鍍銅。（陳傑提供）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕第一屆馬來西亞田徑大獎賽首日賽程，台灣隊傳回捷報，跨欄好手陳傑今天在男子400公尺跨欄決賽以賽季最佳的49秒77，摘下金牌，同胞彭名揚獲得銀牌、余嘉軒則鍍銅。

陳傑今年賽季至今參加四場賽事，分別是港都盃、青年盃、原住民運動會以及大馬賽，陳傑漸入佳境，今天在大馬賽締造本季最佳，也是今年首度跨進50秒內，整體欄間流暢性提升不少。

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另外，台灣女將胡家蓁於女子100公尺決賽，跑出11秒89，摘下銀牌，金牌是吉爾吉斯女將布蘭諾娃的11秒75。

男子飛人大戰則是由印尼好手祖賀利跑出10秒20摘金，馬來西亞地主選手伊斯邁爾以10秒41抱銀，台灣選手王偉旭以10秒44，收下銅牌。

陳傑（右二）摘金，彭名揚（左二）銀牌、余嘉軒（左一）銅牌，田徑協會秘書長王景成（中）與選手合影，右一為教練曾孝生。（陳傑提供）

陳傑（中）摘金，國體大彭名揚（左）獲銀、余嘉軒鍍銅。（陳傑提供）

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