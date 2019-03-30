路跑》推廣台南在地文化 大亞旺萊馬拉松開跑

「2019大亞旺萊馬拉松」31日登場。（官方提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕台南在地企業大亞集團主辦的「2019大亞旺萊馬拉松」31日首屆將於關廟登場。大亞集團深耕臺南，結合在地資源及文化推廣全民運動，回饋社會，為打造關廟路跑盛事不遺餘力。

「2019大亞旺萊馬拉松」31日登場。（官方提供）

賽事分為42K大亞旺萊組（477人）、30K大亞觀景組（98人）、大亞半馬組21K（568人）、14K大亞彩繪組（626人），以及7K大亞健康組（1,435人），參賽人數共3,204人。全馬賽道經過旺萊路，直達168鄉道，象徵好運馬的路線規劃。

請繼續往下閱讀...

賽事當天將由主辦單位大亞集團董事長沈尚弘及台南市長黃偉哲為大亞旺萊馬拉松鳴槍，跑界名人最速律師邱靖貽、全國馬拉松紀錄保持人許績勝和許玉芳以及藝人陳瑀希，也受邀到場與選手一同起跑，來替大亞旺萊馬拉松集氣，提振跑者們的士氣。

大亞集團動員公司上下及各關係企業協力籌備，當天將拿出南部人接待貴客的心情，沿途提供在地美食幫選手打氣，補給站準備了台南名店布丁、麥芽餅、鳳梨吐司、茶葉蛋、豆乾、鳳梨酥，以及傳統古早味凸餅、地瓜糖、烤玉米、雞蛋糕、鳳梨清茶等，完賽選手可品嚐豐盛的旺萊餐，還有旺萊啤酒、旺萊冰棒。搭著這波推廣農產品的熱潮，鳳梨結合馬拉松正好為即將展開的關廟鳳梨產季打頭陣。

本次賽事更特別增設「創意造型獎」，並以「美麗家園、草鴞、旺萊」為造型主題，當天將選出5名最佳造型得獎者頒發獎盃。

除了創意造型獎突顯本次活動主題之外，完賽後的”呼你旺”伴手禮還要送給廣大跑者們冰烤蕃薯、發泡錠、關廟麵，讓大家跑得開心的同時也要吃得健康。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/