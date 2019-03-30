羽球》扳倒丹麥頭號種子 李洋／王齊麟連三站晉決賽

超級500系列印度公開賽，台灣男雙李洋（前）／王齊麟（後）闖進冠軍戰。（資料照，歐新社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕台灣男雙李洋／王齊麟今天在超級500系列印度公開賽四強戰，遭遇世界排名第9的頭號種子丹麥阿斯特普／拉姆森，兩人演出「下剋上」，以21：12、21：18直落二拍下對手，取得決賽門票，創下兩人搭配以來最佳戰績。

李洋／王齊麟年初曾在西班牙公開賽擊敗阿斯特普／拉姆森，兩人試圖複製當時勝利方程式，首局把握前三拍節奏，破壞對方輪轉，以21：12先拿下首局。

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次局換邊後，李洋／王齊麟一度4：9落後，但兩人很有耐心，沒有讓對方一波帶走，一分一分慢慢追，其中出現一記神奇好球，王齊麟救球倒地，本以為要掉分，李洋神奇反撲，順利扳平比數，兩人逐漸堆疊士氣，反超對手，取得領先後，麟洋配率先來到賽末點機會，雖然錯失3個，最後以一記後場球，關門成功。

兩人從瑞士公開賽、法國奧爾良公開賽，連續三站挺進決賽。

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