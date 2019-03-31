11天1008公里環島 菁英車隊捐贈近千名學童超過五百萬助學金

苗栗縣政府合照。（官方提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕11天1008公里，獅子會＆IMC鐵騎環台送暖行今從苗栗竹南出發抵達最後終點台中市，63名鐵騎車手用11天，騎自行車環台體驗台灣風土人情，並且嘉惠了全台92所學校近千名學童的義舉，傳達了「健康、環保。反毒和感恩的心」四大理念，在全台各地都遍地灑下種子，用行動來見證對台灣這塊土地的真愛。

鐵騎環台送暖行最後一天行程，雖然全天都風和日麗，但讓出隊有點出乎意料之外的是，車隊從竹南往苗栗縣政府前經過了一個大坡，接著在苗栗縣由副縣長鄧佳菊參加捐贈儀式後，從苗栗往三義又是一個大坡，沒想到在接近終點台中市前，63名車友又接受了一個接近於壽卡強度的終極考驗，所幸車友經過長達11天考驗後，最終都平安的回到出發點台中市政府，63名車友抵達終點後都非常興奮，更有人流下開心的眼淚。

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看到所有人都平安回到台中，總召楊崇銘說：「不管是捐500萬或捐多少，對我來說，最重要莫過於63名車友一定要全部平平安安的回來，特別是車隊時常得穿梭在車陣當中，車友的安全是我最要緊的一件事，現在才終於可以放下我心中的大石，感覺終於輕鬆下來。」

鐵騎環台送暖行活動，號召全國各地企業先進63名騎士用自行車環台之餘，並沿途資助各縣市政府轄下的國小或國中家境清寒學生獎學金，自3月20日從台中出發，經過長達11天遠征，總公里數達1008公里之外，還受惠全台大約92所學校，約有近千名學童受惠。

已經是第四度環台的總召楊崇銘也是這次活動的靈魂人物，也義捐了超過500萬元，但楊崇銘真正感謝的是63名騎士，他說：「捐錢倒是其次，要這些63名企業精英把事業先放在旁邊11天去環台，這不是很多人可以做得到的，大家雖然累斃了，但心情卻是充滿感恩之情。」

第四度完成環島，總召楊崇銘以8個字做總結，「敬天畏地、厚德載物」，他說：「愈接近大自然愈覺得大自然的神奇，我們這次環台行63名輢士都可以平平安安回到終點，冥冥之中，上天也在庇祐我們車隊，像是我們在東部騎行時，西部在下雨，昨晚在苗栗也下大雨，但今天車隊出發卻是晴空萬里，人在面對大自然前真的必須要謙卑，並要時常抱著一顆感恩的心！」

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