羽球》倒地展驚人神反應！李洋／王齊麟獲單日最佳好球（影音）

Play of the Day | Lee/Wang put on a show versus Danish duo Astrup/Rasmussen#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/hja4lDW7Xq — BWF （@bwfmedia） 2019年3月30日

〔體育中心／綜合報導〕台灣羽球男雙李洋／王齊麟，昨天在超級500系列印度公開賽四強戰，以以21：12、21：18扳倒世界排名第9的賽會頭號種子丹麥阿斯特普／拉姆森，兩人在比賽中演出的驚人防守反擊，更日選BWF單日最佳好球。

第二局台灣男雙9：10落後發球後，李洋在防守時因為對手回擊觸網倒地，王齊麟單人撐住對手的猛攻，李洋重新起身後馬上反擊，對手眼看對手倒地卻沒能順利取分，最終就因為急攻導致掛網失分，主播也稱讚這次的擊球相當令人驚艷。

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