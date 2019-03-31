NBA》龍體尚未完全復元 詹皇本季提前關機

詹姆斯本季提前關機。（資料照，美聯社）

〔記者張浩群／綜合報導〕湖人看板球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）傷後復出後盼能力挽狂瀾，但最後仍無法帶領球隊打進季後賽，而他的腹股溝傷勢仍尚未痊癒，湖人今天宣布詹皇提前關機，將缺席剩餘的6場比賽。

湖人去年在耶誕大戰痛宰衛冕勇士軍，但卻也付出慘痛代價，詹姆斯在比賽中不慎拉傷腹股溝，嚴重的傷勢也讓他連續缺席了17場比賽，寫下生涯新高，群龍無首的湖人戰績也直直落。

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詹皇歸隊後開啟全力模式，但仍無法拯救湖人的低迷戰績，日前輸給籃網後確定無緣季後賽，湖人連續6年無法打進季後賽，詹皇保有的連續13年率隊打進季後賽，以及連8年闖進總冠軍賽的紀錄也因此中斷。

詹姆斯日前曾表態不願提前關機，但是腹股溝傷勢仍尚未痊癒，球團與隊醫討論過後，最後決定讓他休息，為未來做好準備。

34歲的詹姆斯本季以4年1.533億美元的合約轉戰湖人，加盟首年出賽55場，場均繳出27.4分、8.5籃板和8.3助攻。

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