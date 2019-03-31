MLB》力拚東山再起 洋基前明星游擊睽違2年開轟（影音）

2019/03/31 08:39

杜洛威斯基睽違2年後開轟。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導洋基今天在主場以3：5不敵金鶯，不過本季加盟的前明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki）敲出本季首轟，展現東山再起的決心，這也是他睽違2年後再度開轟。

34歲老將杜洛威斯基去年因動刀清除右腳踝骨刺，整季都沒有出賽，季後也遭藍鳥釋出，洋基隨即以1年底薪合約簽下這名五屆明星游擊手，盼望能添補葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius ）受傷的空缺。

杜洛威斯基在春訓表現亮眼，出賽14場，8支安打中有一半是全壘打，打擊率高達3成33，熱身賽的好手感也持續到開季，今天面對金鶯，在9局下半敲出右外野陽春砲，本季首轟出爐，這也是他自2017年7月9日之後首度開轟，生涯全壘打數來到225轟。

睽違兩年再度開轟，杜洛威斯基賽後受訪時表示，「這真的太酷了，每個人都知道我經歷過什麼，大家好久不見了。」

另一名新同學派克斯頓（James Paxton）今天也首度披上洋基球衣先發，繳出5.2局飆5K失2分的好投，無奈隊友火力太晚甦醒，悲情吞下本季首敗。

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