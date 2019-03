MLB》力拚東山再起 洋基前明星游擊睽違2年開轟（影音）

杜洛威斯基睽違2年後開轟。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天在主場以3:5不敵金鶯,不過本季加盟的前明星游擊手杜洛威斯基(Troy Tulowitzki)敲出本季首轟,展現東山再起的決心,這也是他睽違2年後再度開轟。

34歲老將杜洛威斯基去年因動刀清除右腳踝骨刺,整季都沒有出賽,季後也遭藍鳥釋出,洋基隨即以1年底薪合約簽下這名五屆明星游擊手,盼望能添補葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius )受傷的空缺。

杜洛威斯基在春訓表現亮眼,出賽14場,8支安打中有一半是全壘打,打擊率高達3成33,熱身賽的好手感也持續到開季,今天面對金鶯,在9局下半敲出右外野陽春砲,本季首轟出爐,這也是他自2017年7月9日之後首度開轟,生涯全壘打數來到225轟。

睽違兩年再度開轟,杜洛威斯基賽後受訪時表示,「這真的太酷了,每個人都知道我經歷過什麼,大家好久不見了。」

另一名新同學派克斯頓(James Paxton)今天也首度披上洋基球衣先發,繳出5.2局飆5K失2分的好投,無奈隊友火力太晚甦醒,悲情吞下本季首敗。

