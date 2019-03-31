MLB》哈波465英呎怪物首轟出爐！費城人8：6擊敗勇士（影音）

〔體育中心／綜合報導〕費城人與勇士隊三連戰第二場，費城靠著新同學瑞爾穆托（J.T. Realmuto）與哈波（Bryce Harper）擊出轉隊後首轟，以及三壘手法蘭柯（Maikel Franco）的兩分彈，終場以8：6擊敗勇士隊，取得開季二連勝。

哈波擊出全壘打後振臂高呼。（美聯社）

今天費城人隊由皮維塔（Nick Pivetta）先發對上威爾森（Bryse Wilson），不過兩人都沒能投長，皮維塔4.2局就被敲出8支安打，在失掉第4分被追平後退場，這場他送出了4次三振外加1次保送，遭史萬森（Dansby Swanson）的兩分彈狙擊，威爾森在第四局遭到法蘭柯砲轟後被換下場，這場比賽他初登板主投3.1局被敲5支安打，送出4次保送被打4安失4分。

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第五局費城人隊新同學瑞爾穆托從勇士後援投手帕森斯（Wes Parsons）手中敲出超前比數的兩分彈，這是他來到費城人隊後的賽季首轟，哈波也在第七局從牛棚左投畢多（Jesse Biddle）手上敲出465英呎的深遠怪物轟，同時這發全壘打也是自《Statcast》啟用以來，哈波擊出第二深遠的全壘打，這球的擊球初速則高達113.7英哩。

勇士隊在第九局靠著卡柏森（Charlie Culberson）的兩分彈將比數追近，費城後援羅伯森（David Robertson）穩住陣腳順利守成，終場費城人隊就以8：6擊敗勇士隊，系列戰拿下2勝，明天將力拚橫掃去年國東龍頭。

瑞爾穆托也開轟。（美聯社）

史萬森今天打出兩分砲。（美聯社）

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