NBA》震撼！涉嫌對鄰居伸狼爪 波辛傑斯爆發性侵醜聞

波辛傑斯本季被交易至獨行俠。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕尼克明星大前鋒「波神」波辛傑斯（Kristaps Porzingis）本季被交易至獨行俠，期盼明年能與東契奇（Luka Doncic）組成恐怖雙槍，但今天卻爆出性侵風波，震撼各界。

《紐約郵報》報導指出，一名23歲的女子向警方指控，去年2月8日凌晨拜訪波辛傑斯的時候，在他家被性侵得逞，兩人也同住一棟大樓，波辛傑斯事後承諾願付68000美元的封口費，但最後反悔，所以這件醜聞才會爆發出來。

請繼續往下閱讀...

波爾津吉斯的律師Roland G. Riopelle否認指控，並表示這名女子是來敲詐的，他們曾將此案提交給聯邦當局。

紐約警方目前正在調查當中，知名記者Adrian Wojnarowski爆料，當時尼克與獨行俠交易時，曾告知對方，波辛傑斯可能會有官司，而聯盟也知情，目前球團和官方都還未對此回應。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/