MLB》學長教你做人 國聯MVP教訓菜鳥破紀錄（影音）

〔體育中心／綜合報導〕去年的國聯MVP耶利奇（Christian Yelich）今天在首打席就敲出一發左外野反方向全壘打，連續三場比賽都有全壘打演出，成為釀酒人隊史上第一位達成這項紀錄的球員。

去年拿下國聯MVP的耶利奇，今年開季手感依舊火燙，前兩場比賽就繳出5打數3安打，2場比賽都全壘打演出，今天面對紅雀隊菜鳥投手哈德森（Dakota Hudson）也毫不客氣，第二球就把他94英哩的伸卡球敲出反方向全壘打牆外，連續三場比賽全壘打，只要耶利奇下場比賽再打出全壘打，他就能夠追平MLB的紀錄。

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耶利奇開季前三場全部開轟。（法新社）

耶利奇是史上第35位開季前三場都有全壘打的球員，不過只有5個球員能夠前四場比賽都開轟，分別是2017賽季的史托利（Trevor Story）、2013賽季的戴維斯（Chris Davis）、2011賽季的克魯茲（Nelson Cruz）、1998賽季的馬怪爾（Mark McGwire）和1971賽季的梅斯（Willie Mays），史上沒有任何一位球員能夠在前五場比賽都開轟。

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