MLB》歐多里齊狂飆11K創紀錄 雙城依舊不敵印地安人（影音）

〔體育中心／綜合報導〕印地安人與雙城隊今天上演強投對決，先發鮑爾（Trevor Bauer）7局9K失1分，歐多里齊（Jake Odorizzi）6局11K失1分，兩人都無關勝敗，印地安人直到第9局才靠著艾倫（Greg Allen）的高飛犧牲打拿下超前分，以2：1擊敗雙城隊。

歐多里齊這場比賽狂飆生涯新高的11次三振，只被拉米瑞茲（Hanley Ramirez）敲出一發全壘打失一分，雙城隊連續兩場比賽的先發投手都送出10次以上的三振，這是繼1893年投手丘距離調整後，第二支能夠完成這項偉大紀錄的球隊。

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上一支完成這項紀錄的球隊，是2001年的響尾蛇隊，當時巨怪強森（Randy Johnson） 首場比賽飆出10次三振，席林（Curt Schilling）第二場比賽投出12次三振。

歐多里齊6局11K失1分。（今日美國）

歐多里齊表示，貝里歐斯（Jose Berrios）在上場比賽設立了榜樣，他只想跟隨他的腳步，歐多里齊認為，他與貝里歐斯兩人能在今年投出好的表現是相當重要的，他們前兩場都繳出了精彩的表現。

這場比賽雙方的打線都受投手壓制，印地安人隊整場出現4支安打，新同學拉米瑞茲全壘打，單場2支2，選到2次保送，是表現最好的打者，雙城隊全場只有2支安打，分別由巴克斯頓（Byron Buxton）與波蘭柯（Jorge Polanco）擊出。

拉米瑞茲。（今日美國）

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