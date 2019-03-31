NBA》林書豪飆三分挹注12分 暴龍大勝公牛奪3連勝

林書豪連兩場攻下12分。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕暴龍今天做客芝加哥挑戰公牛，雖然當家球星雷納德此役高掛免戰牌，但全隊狂飆17顆三分彈，伊巴卡（Serge Ibaka）和范維利特（Fred VanVleet）雙雙攻下23分，林書豪也挹注12分，暴龍終場以124：101大勝公牛，收下3連勝。

暴龍首節2分落後，不過進入第二節後火力全開，單節灌進41分，林書豪展現得分高效率，半場共得9分，其中有7分集中在第2節，另外飆進一顆三分球，幫助暴龍以67：56取得領先。

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暴龍下半場一度領先多達23分，一路領先到終場，第四節由於差距過大，雙方幾乎都派出替補球員應戰，林書豪也把握機會，末節再飆進一顆三分彈，三分外線2投2中，全場拿下12分、2籃板、3助攻和2抄截，連兩場得分破雙位數，暴龍終場就以124：101贏球，賞給公牛4連敗。

范維利特今天攻下全隊最高的23分，另有6助攻和4籃板，伊巴卡也有23分、12籃板的雙十表現，M.加索（Marc Gasol）投進3顆三分球，貢獻17分、8籃板和6助攻。公牛以勒蒙（Walt Lemon Jr.）的19分最佳。

范維利特攻下23分。（歐新社）

伊巴卡繳雙十。（歐新社）

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