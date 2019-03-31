NBA》史上最狂！哈登5度50分大三元 國王確定無緣季後賽

哈登拿下50分大三元。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕火箭隊哈登（James Harden）今天面對西部第九名，打算力拚季後賽的國王隊，繳出驚人的50分11籃板10助攻的「大三元」表現，讓球隊以119：108擊敗國王隊，也讓國王正式遭到淘汰，西部季後賽的八支球隊已經全數出爐。

這是哈登生涯第5次的50分大三元，他也成為NBA史上第一個拿下這項成就的人，同時這是哈登生涯第18場得分達到50分的比賽，是NBA史上第四多。本場比賽哈登投進7記三分球，生涯2000記三分，是史上第9位完成這項成就的球員。

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火箭隊前三節比分都還與國王隊互相拉扯，直到第四節才靠著哈登關鍵時刻連拿9分的表現，幫助球隊取得9分領先，國王隊反撲失敗，最後就以119：108遭到淘汰，無緣重返季後賽。

國王輸球後確定無緣季後賽。（美聯社）

火箭隊這場比賽除了哈登50分11籃板10助攻的表現以外，卡培拉（Clint Capela）拿下24分15籃板2火鍋，保羅（Chris Paul）也挹注22分5助攻4抄截，國王隊希爾德（Buddy Hield）拿下全隊最高的21分，福克斯（De'Aaron Fox）18分10助攻7籃板，巴格利（Marvin Bagley III）20分12籃板。

福克斯（中）拿下18分10助攻7籃板。（今日美國）

這場比賽結束後，西部季後賽的八支球隊已經全數確定，分別是勇士、金塊、拓荒者、火箭、爵士、快艇、馬刺以及雷霆隊。

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