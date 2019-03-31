足球》曼聯雙星齊建功 紅魔暫居英超第4名

拉許福特為紅魔先馳得點。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第32輪持續進行，曼聯今坐鎮主場面對沃特福德，紅魔憑藉前鋒拉許福特（Marcus Rashford）與邊鋒馬夏爾（Anthony Martial）的進球，終場曼聯以2：1擊退沃特福德，暫時重返英超前4名。

上半場第28分鐘，曼聯後衛路克蕭（Luke Shaw）左路送出一腳斜傳，中路迅速前插的拉許福特冷靜的挑射破門得分，幫助紅魔首開紀錄。

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比賽來到第72分鐘，曼聯中場林加德（Jesse Lingard）送出橫傳，門前的馬夏爾攻門被門將撲出，但反應神速的馬夏爾起身後補射破網。儘管終場前沃特福德中場杜庫雷（Abdoulaye Doucouré）助球隊打破鴨蛋，不過為時已晚，最終紅魔以1球之差在主場收下勝利。

曼聯目前以61分積分暫居英超第4位，不過僅領先少賽一場的兵工廠1分。値得注意的是，近期升格為正式總教練的索爾斯克亞（Ole Gunnar Solskjaer）首場比賽就率隊贏球。

馬夏爾攻進曼聯第二球。（法新社）

杜庫雷挑射破網。（路透）

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