MLB》單場7保送生涯最糟 達比修控球大走鐘寫罕見紀錄

達比修有單場送出7次保送。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕小熊日籍投手達比修有傷癒歸隊後首戰對上老東家遊騎兵，控球大走鐘只投2.2局丟出7次保送，投球局數和保送雙雙刷新個人生涯最慘，也寫下小熊隊史近10年最難堪紀錄。

達比修有去年和球隊簽下6年1.26億美元的大約，但受到右手肘傷勢影響，整季只出賽8場，達比修有本季首戰作客就對上前東家遊騎兵，未料首局連飆2K後控球出現狀況，連投了3個保送形成滿壘，所幸三振了A.卡布雷拉卡布雷拉（Asdrubal Cabrera），安全下庄。

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進入第二局控球依舊沒有好轉，開局就連投2個保送，靠著捕手的盜壘阻殺才拿到第1個出局數，但達比修仍未回穩，再對迪謝茲（Delino DeShields）投出保送，單場6次保送已經追平生涯最多，三振掉秋信守後，被歐多（Rougned Odor）敲出右外野安打失掉第1分。

值得一提的是，遊騎兵前10名打者當中，其中4人被三振，另有6人被保送，寫下隊史開賽前10名打者都沒有把球打進場內的罕見紀錄。

達比修有3局下仍是找不到準頭，保送該局首名打者馬札拉（Nomar Mazara），刷新個人單場保送最多紀錄，隨後再被A.卡布雷拉敲出2分彈，解決古茲曼（Ronald Guzman）之後，被教練團換下場，達比修有退場後，小熊總教練梅登（Joe Maddon）在休息室也上前安慰他。

達比修有此役僅投2.2局就用了75球，只有38顆是好球，被敲2支安打失3分，了7次保送和4次三振，防禦率達10.13，無關勝敗。

達比修有本季首秀僅投2.2局就退場。（今日美國）

達比修有。（法新社）

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