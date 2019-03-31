MLB》光芒左投飆100英哩火球帶噁心位移 打者絕望空揮（影音）

That's just Jose Alvarado with the! #RaysWin #RaysUp pic.twitter.com/QCHzobI84G — FOX Sports Florida （@FOXSportsFL） 2019年3月31日

〔體育中心／綜合報導〕光芒隊今天以3：1擊敗太空人隊，光芒左手火球終結者阿瓦拉多（Jose Alvarado）今天上場關門，最後用一記100英哩還帶噁心位移的二縫線火球三振馬里斯尼克（Jake Marisnick），吸引眾人目光。

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阿瓦拉多在新秀時期，球探報告就給他的直球70分的高分（滿分80），他今年的直球均速來到99.1英哩，同時他還有一顆上看92英哩的滑球，他從去年接下光芒終結者的位置，今年出賽2場比賽送出3次三振，2次救援機會都成功拿下。

阿瓦拉多飆出百英哩火球。（法新社）

去年阿瓦拉多出賽70場比賽，雖然吞下6次敗投，但他的防禦率只有2.39，並拿下31次中繼成功以及8次的救援成功，送出80次三振，被打擊率只有1成83。

今天光芒隊先發葛雷斯諾（Tyler Glasnow）先發5局被今日壽星伯格曼（Alex Bregman）敲出一發陽春彈失1分，送出4次三振拿下勝投。太空人隊先發麥修（Collin McHugh）先發5局飆出9K，被敲2安失掉2分，吞下敗戰。

本日壽星伯格曼（左）擊出全壘打慶生。（法新社）

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