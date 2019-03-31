NBA》D.羅素單節狂轟20分 籃網14分差力克綠衫軍

D.羅素第三節攻下20分、全場狂砍29分10助攻，率隊擊退綠衫軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今坐鎮主場挑戰塞爾提克，籃網靠著當家後衛D.羅素（D'Angelo Russell）在第三節攻下20分、全場狂砍29分10助攻的帶領下，終場籃網以110：96擊退塞爾提克，成功終止2連敗，目前暫居東部第7名。

綠衫軍主將厄文（Kyrie Irving）與哈佛德（Al Horford）此役皆因傷缺陣，也讓籃網逮到機會猛攻。D.羅素在第三節12投8中，7分鐘內狂砍20分，包含4記三分彈，成為致勝關鍵，並幫助球隊擴大比分。

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決勝節回到場上後，D.羅素又連續傳出助攻，親手葬送綠衫軍奪下連勝的美夢，最終籃網以14分之差，擊退塞爾提克，終止連敗。

此役籃網除了羅素繳出好成績外，後衛雷佛特（Caris LeVert）貢獻15分、前鋒J.哈里斯（Joe Harris）與卡羅（DeMarre Carroll）也各挹注13分。綠衫軍方面則以海沃德（Gordon Hayward）的19分6籃板為最佳。

D.羅素第三節攻下20分、全場狂砍29分10助攻，率隊擊退綠衫軍。（美聯社）

海沃德拿下全隊最高的19分，外加6籃板。（美聯社）

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