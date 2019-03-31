NBA》閃電俠紐約最終戰 熱火擊敗尼克重返老八

魏德在賽後與尼克隊教練擁抱。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕熱火尼克正面對決，這場比賽是魏德（Dwyane Wade）在麥迪遜花園廣場的生涯最終戰，他也從板凳出發拿下16分，熱火最後靠著衛特斯（Dion Waiters）全場最高28分的帶領下，熱火以100：92擊敗尼克隊，賽後排名重回東部老八的位置，領先第九名的魔術只有半場勝差。

三節打完雙方還以79：79平手，此時熱火拉出一波8：0的攻勢，魏德在這段期間拿下4分，雙方拉開後尼克就喪失反擊氣勢，最終以8分差落敗。懷特塞德（Hassan Whiteside）第四節豪取12分，全場17分13籃板。

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魏德在紐約的最終戰拿下16分。（今日美國）

熱火先發衛特斯拿下全場最高的28分外帶6記三分球，卓吉奇（Goran Dragic）10分10助攻，歐利尼克（Kelly Olynyk）12分11籃板。

尼克隊方面，穆迪耶（Emmanuel Mudiay）拿下24分，柯內特（Luke Kornet）17分8籃板3助攻3抄截3火鍋，M.羅賓森（Mitchell Robinson）9分14籃板外帶4火鍋。

M.羅賓森送出4次火鍋。（美聯社）

在這場比賽結束以後，熱火38勝38敗排在東部第八，目前東部6到10名的戰績都相當接近，活塞39勝37敗、籃網39勝38敗，魔術隊38勝39敗，黃蜂的戰績最危險，目前35勝40敗，還與老八有2.5場的勝差。

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