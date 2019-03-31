MLB》釀酒人豪腕霸氣「完美一局」 現場觀眾都瘋了（影音）

〔體育中心／綜合報導〕釀酒人隊豪氣左腕哈德（Josh Hader）今天第九局登板救援，他霸氣地只用9球就把他面對的紅雀打者全數三振，而且這9球全部都是直球，完全展現出聯盟第一後援左腕的壓制能力，釀酒人隊最終也以4：2擊敗紅雀隊。

哈德在第九局上場，面對紅雀的678棒歐尼爾（Tyler O'Neill）、佛勒（Dexter Fowler）、穆諾（Yairo Munoz）球速越飆越快，一開始對歐尼爾前兩頭只投到95英哩，三振歐尼爾的第三球馬上飆到97.2英哩，接著對福勒，每球都來到96.5英哩以上，投兩次三振的哈德，在面對穆諾時更是豪無顧忌地狂催球速，每球都超過97英哩，最後一球更來到98.1英哩，霸氣三振他面對的所有打者。

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哈德9球就把他面對的打者全部都三振。（法新社）

釀酒人隊昨天剛宣佈原本預定的終結者克納貝爾（Corey Knebel）要動TJ手術，哈德目前是代班終結者，去年哈德出賽81.1局狂飆143次三振，時常在球隊有危機時擔任「Stopper」的角色，如今牛棚除了克納貝爾以外，傑佛瑞斯（Jeremy Jeffress）也因傷缺陣，因此也讓哈德的角色相當吃重，也有媒體認為釀酒人隊可能會簽下金布瑞（Craig Kimbrel）讓他擔任終結者，哈德就能夠重回去年救火隊的角色。

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