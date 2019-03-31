網球》謝政鵬恕控客運公司卸責 女友2月遭輾斃「傷痛還沒走出」

謝政鵬的女友因車禍不幸身亡。（取自謝政鵬IG）

〔記者梁偉銘／台北報導〕我國職業網球好手謝政鵬的女友張恒綿，上月19日在文化大學校門口遭右轉公車捲入車底斷腿喪命， 當時「A鵬」正在法國參與普羅旺斯賽事，如今他怒控肇事司機的客運公司想卸責，臉書發文痛斥：「傷痛還沒走出來，該公司總經理有如此不負責任的態度！」

當時「A鵬」在國外接獲噩耗，強忍悲痛打完比賽才趕回國，陸續po文「無法原諒司機行為」、「因為他們那雞掰心急的幾秒害了多少人，讓多少人心碎。」、「聽到救護車的聲音會害怕到發抖，看到公車也會避的遠遠的」，現在他更要為年僅20歲就已往生的愛人討回公道，他透露女友爸媽在律師陪同下與該公司總經理協商，對方卻以「司機不再崗位上就不與敝公司有任何關聯」等說詞試圖推卸責任，他痛斥「試問這是承擔責任者應有的態度？心痛...」也引發國內網友熱議。

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27歲的謝政鵬主攻男雙，現世界職業男雙排名71，也是我國最佳。日前警方警方偵訊後，已將62歲呂姓司機駕依業務過失致死罪移送法辦，經士林地檢署複訊，諭令5萬元交保。

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