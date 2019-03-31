網球》澳女巴蒂強轟15記愛司 邁阿密女單首封后

澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）拿下邁阿密網賽女單冠軍（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕美國邁阿密網賽女單決戰，澳洲女將巴蒂（Ashleigh Barty）強轟15記愛司，7：6（7：1）、6：3擊敗捷克「刺青妹」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），首度在此封后也抱回第4座WTA單打冠軍。

22歲的巴蒂單、雙打兼顧，女雙現高居世界第6，本站也排女單12種子，如今歷經1小時39分鐘苦戰勝出，也把對戰前球后普莉絲可娃的紀錄改寫為3勝2負，最近女單排名將從11躍升至第9，來到生涯新高。

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普莉絲可娃（歐新社）

「這兩週真的太棒了！真的。」贏得迄今最高等級大賽單打金盃，令巴蒂賽後開心不已，「能獲勝真的很酷，尤其這麼盛大賽事的冠軍戰，我為自己感到驕傲，也謝謝辛苦的團隊，他們一直陪伴我。」至於普莉絲可娃雖然攻頂失利，遭巴蒂回報去年美網大滿貫女單第4輪之仇，最新女單排名仍將從第7回升至第4。

巴蒂（歐新社）

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