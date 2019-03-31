札幌直擊》王柏融首安出爐 栗山英樹：這是一個開始

北海道日本火腿監督栗山英樹（右）賽前給予王柏融（左）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕火腿今天在札幌巨蛋進行開幕3連戰第3戰，賽前監督栗山英樹接手台灣媒體專訪，他認為，王柏融終於擊出在日職第1支安打，這是一個開始，希望王柏融按照自己的節奏走，希望在日本也能留下成績。

栗山昨天在休息區、賽前在外野都鼓勵王柏融，他認為，王柏融首安打出來，這是一個開始，之前大谷翔平還在球隊時，狀況也是一樣，過程也很類似，希望王柏融能慢慢來，按照自己的節奏走，「他在台灣是有成績的選手，希望在日本也能留下成績。」

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北海道日本火腿監督栗山英樹賽前受訪。（特派記者陳志曲攝）

火腿在比賽中更換投手時，外野手有聚在一起的傳統，王柏融昨天卻一個人在旁邊伸展，後來才被大田泰示叫到旁邊，栗山笑說，他有發現這個有趣的畫面，王柏融能跟球隊打成一片是好事，但不用刻意一定要怎麼樣，做他想做的事就好。

開幕前2場都打到延長賽，栗山表示，這與他預期的一樣，因為今年洋聯的情勢很混亂，各隊的實力都很接近，他不會覺得意外，也因為如此，考量札幌巨蛋的場地是日職12隊最硬的，各隊來比賽都會很小心，他不希望王柏融受傷，才用松本剛換下王柏融。

栗山表示，不擔心王柏融的技術面不擔心，只擔心王柏融的身體狀況，就像熱身賽期間，他曾讓王柏融休息一段時間，現在慢慢調整上來，狀況已經很好，後面一定會逐漸打出來。

北海道日本火腿監督栗山英樹（右）賽前給予王柏融（左）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

火腿監督栗山英樹。（資料照，特派記者陳志曲攝）

王柏融昨役敲出日職生涯首安。（資料照，特派記者陳志曲攝）

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