NBA》西蒙斯準大三元、T.哈里斯攻25分 七六人擊退灰狼

西蒙斯繳準大三元成績單，率隊奪2連勝。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA例行賽來到尾聲，七六人今客場出戰灰狼，七六人明星後衛西蒙斯（Ben Simmons）此役繳出20分11籃板9助攻的準大三元成績，加上前鋒T.哈里斯（Tobias Harris）貢獻25分7籃板，終場七六人以118：109擊敗灰狼，成功拿下2連勝。

首節七六人手感相當火燙，瑞迪克（J.J. Redick）、T.哈里斯與巴特勒（Jimmy Butler）連續投進三分球，幫助球隊取得領先。後段，前鋒波爾登（Jonah Bolden）與史考特（Mike Scott）頻頻轟炸籃框，兩人合砍16分。首節結束，七六人以38：20遙遙領先灰狼。

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比賽來到決勝節，灰狼前鋒托利佛（Anthony Tolliver）連得4分，加上新秀雷諾茲（Cameron Reynolds）內外線得手，灰狼追到僅3分差。不過關鍵時刻，T.哈里斯完成三分打，隨後波爾登再砍進三分球，終場七六人以9分差奪勝。

七六人除了T.哈里斯與西蒙斯外，波爾登挹注19分，瑞迪克與巴特勒分別攻下16、12分。值得注意的是，巴特勒此役回到灰狼主場似乎受到球迷噓聲的影響，全場17投4中，命中率僅2成35。灰狼方面則以威金斯（Andrew Wiggins）的24分與湯斯（Karl-Anthony Towns）的21分為最佳。

T.哈里斯轟下全場最高的25分。（美聯社）

威金斯拿24分，灰狼仍不敵七六人。（USA TODAY Sports）

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