札幌直擊》栗山英樹：陽岱鋼、王柏融是不同型態的選手

北海道日本火腿監督栗山英樹賽前受訪。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕陸續帶過陽岱鋼、王柏融2位台灣球員，火腿監督栗山英樹認為，兩人是不同型態的選手，不適合也不能拿來比較。

栗山指出，陽岱鋼是從選秀進來，一路成長爬上來，王柏融在台灣已經有成績，兩人的狀況完全不同，他很尊敬王柏融的成績，「就像大聯盟選手來日本打球，我也很尊敬他們。」

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栗山表示，拿火腿球員來比喻，王柏融就像近藤健介，打擊技巧很好，守備也很平衡，在打擊型態上，陽岱鋼像大田泰示、西川遥輝，身體素質很好，跑動能力很好。

陽岱鋼昨日單場雙安。（資料照，圖片取自讀賣巨人官方推特）

栗山強調，大家一定很想比較陽岱鋼、王柏融，但兩人是不同型態的選手，不適合也不能拿來比較。

火腿陸續網羅2位台灣球員，在日職12隊中最受台灣球迷關注，栗山也有話要跟台灣球迷說：「我們以前有陽岱鋼、現在有王柏融，北海道不論美食、大自然，連我自己都很喜歡，請大家開心地來北海道玩、來札幌巨蛋看火腿的比賽。」

北海道日本火腿監督栗山英樹（右）賽前給予王柏融（中）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

北海道日本火腿監督栗山英樹（右）賽前給予王柏融（左）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

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