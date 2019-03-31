中職Live》林明杰深遠安打帶有打點 富邦2：1兄弟

第三局

三下，

三上，富邦三上三下。

第二局

二下，林智勝四壞保送上壘，張志豪左外野飛球出局，彭政閔遭三振，林明杰右外野深遠二壘安打，林智勝回本壘遭到阻殺，經挑戰後確認為Safe，2：1富邦領先，王勝偉遭三振。

二上，林哲瑄飛球出局，高國麟三壘滾地球，許基宏漏了一下但還是傳往一壘出局，蔡友達飛球出局。

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第一局

一下，王威晨首打席擊出場地規則二壘安打，林書逸打出投手前反彈球遭到刺殺，周思齊二壘小飛球被接殺出局，二出局，許基宏遭三振，三出局。

一上，張正偉選到四壞球保送，王正棠擊出二壘安打，張正偉精彩跑回富邦第一分，王正棠趁傳上三壘，胡金龍右外野高飛犧牲打，林益全遭到三振，范國宸飛球出局，2：0富邦領先。

富邦悍將打線：

1.張正偉 右外野

2.王正棠 二壘手

3.胡金龍 左外野

4.林益全 指定打擊

5.范國宸 一壘手

6.林哲瑄 中外野

7.高國麟 三壘手

8.蔡友達 捕手

9.陳凱倫 游擊手

先發：吳世豪

中信兄弟打線：

1.王威晨 二壘手

2.林書逸 右外野

3.周思齊 左外野

4.許基宏 三壘手

5.林智勝 一壘手

6.張志豪 中外野

7.彭政閔 指定打擊

8.林明杰 捕手

9.王勝偉 游擊手

先發：黃恩賜

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