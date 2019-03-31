NBA》布克猛轟48分11助攻 太陽狀元傷退遭灰熊逆轉

布克轟下全場最高的48分，還送出11次助攻。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕太陽今天在主場迎戰灰熊，連續兩場拿下50分以上的太陽主將布克（Devin Booker），今天首節就轟進24分，最終拿下48分11助攻，未能連續三場得分達到50分，灰熊隊在最後一節反超比分，最終以120：115，5分差擊敗太陽隊。

布克這場比賽首節就展現驚人氣勢，單節狂轟24分，太陽首節以38：23領先灰熊，太陽隊在第三節時，狀元中鋒艾頓（Deandre Ayton）因為左腳踝傷勢退場，灰熊隊中鋒瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）便藉著錯位優勢瘋狂打點，全場豪取34分20籃板，率領灰熊隊以5分逆轉比賽。

請繼續往下閱讀...

布克這場比賽29投19中，拿下48分11助攻，最近三場比賽豪取157分，不過太陽隊也在這三場比賽當中都輸球，這是繼1962-63年的張伯倫（Wilt Chamberlain）以來，三連敗時得分最高的紀錄。艾頓17分13籃板，布里吉斯（Mikal Bridges）10分4籃板2助攻。

灰熊對這場比賽除了瓦倫丘納斯在禁區肆虐太陽以外，康利（Mike Conley）拿下33分，哈勒戴（Justin Holiday）14分，卡柏克洛（Bruno Caboclo）拿下12分。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/