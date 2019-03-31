UVL》洪熙鈞連續Ace球助隊取勝 中原力退國北教奪季軍

中原大學拿下季軍。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UVL大專排球聯賽男子組季軍戰今登場，去年亞軍中原大學以3：1擊敗國北教大，奪下季軍。

中原昨在準決賽遭台師大以直落三擊敗，今重整旗鼓，面對國北教前兩局先以25：22、25：20拿下，雖握有聽牌優勢，第3局遭國北教逆襲以22：25落敗，為避免夜長夢多，第4局中原靠著洪熙鈞連續發球得分，以25：11獲勝。

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中原前次與國北教交手吞下敗仗，季軍戰順利扳回一城，教練陳克舟表示，由於隊上很多大一大二的球員，球季初適應上比較慢，但他也告訴選手，大家都還年輕，把自己做好，不用怕吃虧，果真的決賽收到成效。

在關鍵時刻跳出連得5分的中原洪熙鈞認為，今天大家放開來打，表現還不錯，談起第4局連續Ace球他笑說：「運氣好啦！當時想說打一顆算一顆。」

國北教在預賽取得第2名，最後以殿軍作收，教練林顯丞坦言，這兩天球隊調整確實沒到很好，加上預賽和決賽相隔時間長，球員比較難維持狀況。

昨與彰化師大四強戰，爆發誤判事件，當時國北教一記界內球被判界外，明顯的誤判，引發網友討論，對此，林顯丞說：「若要申訴得在30分鐘內，當下確實沒想這麼多。」但他也希望裁判判決能更精準，更尊重選手。

中原大學拿下季軍。（記者粘藐云攝）

國北教大拿下殿軍。（記者粘藐云攝）

國北教大拿下殿軍。（記者粘藐云攝）

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