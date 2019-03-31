中職》退休背號22「被復活」 曾智偵：我與統一獅唯一疙瘩

曾智偵統一獅退休背號22「被復活」 。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今天統一獅舉行「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，邀請昔日統一鐵捕曾智偵「回娘家」話當年，並擔任開球嘉賓，曾智偵說，「我和統一唯一的疙瘩就是退休背號22號又被拿出來用，這一點我比較care。」

曾智偵1990年進統一，期間曾擔任或兼任總教練、教練、球團副總經理，選手時期穿22號球衣，執教則是88號，2006年球季結束離開統一，原本球團答應曾智偵22號球衣已被退休，無奈2008年之後陸續有洋投波特、張志強穿過，現在統一22號球衣主人是楊家維。

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曾智偵無奈地表示，當初球團答應說22號球衣要退休，後來祥總（前統一獅領隊林增祥）又說他當總教練又復出，不能算退休背號，這樣的說法讓人不解，「現在只要有球迷拿東西給我簽，我永遠是簽22號，不是88號。」

曾智偵。（資料照，記者林正堃攝）

曾智偵回憶，他當總教練時，為了爭取黃甘霖加盟，與領隊郭俊男「茅廬不只三顧」，去很多次黃甘霖家拜訪，最後還要問神明才確定要來統一，現在看到黃甘霖當統一總教練，把球隊帶得這麼好，他也感到欣慰。

統一獅舉行「榮耀30經典ＯＢ再現」活動。（圖片取自統一獅臉書）

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