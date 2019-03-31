中職》那魯灣開600萬簽約金 曾智偵為何不為所動？

曾智偵統一獅退休背號22「被復活」 。（記者黃志源攝）



〔記者羅志朋／台南報導〕今天統一獅舉行「榮耀30經典ＯＢ再現」活動，邀請昔日統一鐵捕曾智偵「回娘家」話當年，並擔任開球嘉賓，曾智偵表示，統一是有情有義的企業，當年台灣大聯盟開天價要挖角，他也不為所動。

曾智偵1990年隨統一獅進軍職棒，當時已高齡31歲，不過保養有方，直到45歲才正式卸下球員身分，生涯阻殺率高達0.499，高居中職史上第一，現在看起來根本就是天文數字。

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曾智偵透露，當年台灣大聯盟成立，開出簽約金600萬元、月薪35萬元，5年長約希望網羅他，但他認為統一是個很好的企業，很照顧球員，而且在假球案爆發，職棒景氣低迷之際，願意花7000萬元整建台南球場，真的很不容易。

目前曾智偵在台南中信金融管理學院棒球隊擔任總教練，他表示，回到基層深刻明瞭，帶球隊一定不能用過去的觀念和方法，必須不斷充實新知才行。

曾智偵開球。（記者黃志源攝）



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