射箭》企業射箭聯賽元年開幕戰 啦啦隊應援、粉絲熱血相挺

企業射箭聯賽元年開幕戰 啦啦隊應援、粉絲熱血相挺。（中華企業射射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕中華企業射箭聯賽元年開幕戰，今天於國立體育大學綜合體育館點燃戰火，比賽於10點開戰，已有不少死忠「箭粉」賽前卡位求最佳視野，台中銀行隊還派出吉祥物及啦啦隊助陣。

為讓台灣射手累積實戰經驗，凱撒、寒舍、甲山林、台中商銀及恒耀工業等5企業響應組隊。5家企業共同挹注資金成立青年隊，一共6隊參戰。

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今官方還舉辦多項活動炒熱氣氛，包含上傳打卡按讚送限量射箭造型USB風扇、射箭體驗活動，另有譚雅婷、魏均珩球星見面會，以及郭振雄的開賽表演。

現場射箭體驗。（記者吳孟儒攝）

熱愛射箭的曾先生，今一家四口到場觀賽，還帶著單眼相機捕捉選手精彩英姿，他表示，學生時代曾是射箭社的一員，興趣使然，已自費參與專業訓練達半年，因剛好住林口到場觀賽方便，他說：「這是第一次近距離看射箭賽事，感覺很特別。」林先生透露，上午的比賽結束後，下午他將前往射箭場練習，之後假日有時間一定會再到場支持。

林先生同樣是射箭愛好者，他透露，去年看電視時被譚雅婷、魏均珩等「神射手」雅加達巨港亞運的亮眼表現吸引，林先生笑著說，「當時看到，就像是愛上一樣。」如今他與曾先生為射箭課程的同學，2人下班後會一同前往箭場訓練，今特別到場觀賽，觀察頂尖好手的動作，模擬學習。

企業聯賽的比賽距離採奧運模式70公尺，5戰積分制中第1點為女子個人賽，第2點為男子個人賽，第3點為混雙賽，第4點為女子三人賽，第5點為男子三人賽，每一企業隊伍至少遴派三男三女以上之選手參賽，每位選手各場次僅能參加兩項。

射箭迷曾先生（左）、林先生（右）。（記者吳孟儒攝）

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