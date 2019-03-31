日職》左外野落點巧妙安打 王柏融生涯首打點出爐！（影音）

〔體育中心／綜合報導〕效力火腿的「台灣大王」王柏融今天在與歐力士三連戰最後一場，單場敲出兩支安打，並進帳日職生涯首分打點。

王柏融首局首打席就有打回生涯首打點的機會，但卻遭到先發投手榊原翼三振，不過4局下第二打席敲出二壘方向穿越安打，討回顏面。

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王柏融5局下第三打席再度面臨得點圈有人，西川遙輝擊出右外野二壘安打，再靠著大田泰示的滾地球上到三壘，中田翔獲得四壞球保送，形成一三壘有人。

王柏融把握住機會，纏鬥8球後擊出落點巧妙的左外野安打，日職生涯首打點順利開張，幫助火腿以3：1領先。

王柏融打回日職生涯首打點。（特派記者陳志曲攝）



王柏融左外野巧妙安打，打回日職生涯首打點。（特派記者陳志曲攝）



王柏融左外野巧妙安打，打回日職生涯首打點，與一壘指導教練擊拳慶祝。（特派記者陳志曲攝）



王柏融左外野巧妙安打，打回日職生涯首打點。（特派記者陳志曲攝）



王柏融。（特派記者陳志曲攝）



王柏融左外野巧妙安打，打回日職生涯首打點。（特派記者陳志曲攝）



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