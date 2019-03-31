足球》萬歲堅果盃少年足球賽 JANET與小球員同樂

萬歲牌代言人JANET謝怡芬將化身足球大使，與孩童們同樂。（主辦單位提供）

〔體育中心／綜合報導〕為扎根台灣國小足球運動風氣，持續大力推廣體育活動的聯華食品，在新北市新莊田徑場盛大舉辦「VIVA CUP萬歲堅果盃」少年足球賽決賽，聯華食品副總經理陳淑芬表示：「期盼透過VIVA CUP之舉辦，讓學齡中的孩童們盡情展現自信與活力並享受健康，透過運動競技培養正向企圖心，凝聚良好團隊意識踢出好成績，未來能夠站上世界舞台為台灣爭光。」

活動現場萬歲牌代言人-JANET 謝怡芬化身足球大使，不但與小小足球選手們一同進行運動員宣誓，亦於開幕式中與聯華食品長官攜手本屆冠軍金盃，獎盃設計比照世足賽獎盃，以托起足球的為設計概念勉勵小小足球選手在將來朝著自己的足球夢想前進，金光閃耀的獎盃璀璨華麗，如同聯華食品旗下萬歲牌對於孩童未來健康的期許，提倡健康「補鈣從小開始」的重要性，以熱力運動為孩子帶來強健體魄，成為賽場上最閃耀的星星。

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本次「VIVA CUP萬歲堅果盃少年足球賽」坐擁全台孩童足球賽最高獎金30萬元，共吸引144支國內國小球隊參賽，於上周進行分組預賽，賽制組別共分國小-U8、U10、U12等3組分組各取16名，共計48支隊伍進入決賽。

開賽儀式熱鬧非凡，各隊強權熱情參與進場與宣誓儀式，唱跳團體-動手動腳更帶來活潑趣味的VIVA CUP主題曲舞蹈表演，JANET謝怡芬也大秀精湛舞技，帶領小球員們於賽前熱舞暖身，並下場和孩童們踢球同樂。

經過一整天的捉對廝殺，競賽結果終於出爐，U8組以「Topfive黃蜂」勇奪冠軍，「UNITY 8」及「公館NUNBER ONE」取得第二名與第三名，U10組則以奪冠呼聲至高的「豐里國小」順利封王，「大安足球俱樂部-綠」和「大安足球俱樂部-綠」屈居二、三位，而備受關注的U12組競爭激烈，由「同安國小-藍」成功出線捧起冠軍金盃，「幸安國小」與「Pakarongay」分別坐擁亞軍與季軍。

個人獎項部分，劉佳杰（UNITY/U8）、蔡侑思（大安足球俱樂部綠/U10）以及李愷（同安國小藍/U12）紛紛展現超強進攻能力抱走最佳得分王頭銜，許容嘉（Topfive黃蜂/U8）、顏嘉辰（豐里國小/U10）還有陳宥余（同安國小-藍/U12）展現奮戰不懈的拚搏精神拿下最佳精神獎。

萬歲堅果盃少年足球賽共吸引144支國內國小球隊參賽。（主辦單位提供）

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