札幌直擊》側寫：史上最親切監督栗山英樹

北海道日本火腿監督栗山英樹（中）親切與台灣體育記者採訪團合影。（道新新聞攝影記者櫻田史宏提供）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕王柏融加盟火腿很有福氣，因為隊上有位堪稱史上最親切的監督栗山英樹。

栗山是第一位擁有國立大學學歷的日職球員，也是第一位擁有大學教授資歷的日職監督，談吐優雅有氣質，當年大谷翔平會被說服加盟火腿，栗山不同於傳統監督的個人特質，被認為是主因之一，而他礙於罹患梅尼爾氏症，致使球員生涯提前結束，擔任監督後對球員健康情形尤其關心。

請繼續往下閱讀...

栗山於賽前練習時一如其他監督，或在本壘後方緊盯打擊練習，或在外野與球員閒聊，或在內野與教練交換意見，每到賽前固定採訪時段，他總是侃侃而談，看似受訪實質上卻像聊天，不會丟下「今天沒什麼好講的」就走人。

北海道日本火腿監督栗山英樹（中）賽前接受日本記者訪問，記者分成三層將監督圍住。（記者陳志曲攝）

因應王柏融展開日職生涯，台灣媒體派出8家12人的歷來採訪日職最大陣仗，不僅火腿球團禮遇，連栗山本人都很重視，賽後一定擠出時間接受台媒聯訪，還指名蕭一傑協助翻譯，不論面對任何提問，都不會出現「我不知道」、「去問選手」的答覆。

得知多數台媒即將結束3連戰採訪行程，栗山今天賽前特地與台媒話別，先請蕭一傑教他用中文說「再見」，再請台媒代他歡迎台灣球迷來北海道，稍早預定採訪時間已到，他更幽默笑說「我現在很有空，但蕭一傑在那邊很忙，等下我們看他的時間再安排」。

北海道日本火腿監督栗山英樹（右）賽前給予王柏融（中）鼓勵。（記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/