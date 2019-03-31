UVL》大一李昀修領銜退中山 北商奪季軍寫隊史最佳

台北商大拿下女子組季軍。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UVL大專排球聯賽女子組季軍戰，台北商大以25：11、25：20、25：22擊敗僅有10名球員的中山大學，摘下季軍，締造隊史最佳成績。

北商隊史最佳成績為103學年度第4名，今年再度挺進4強，拿下季軍，教練鄭世賢認為，球員今天心情上比較興奮，太想拿下隊史最佳成績，節奏有點亂掉，整體表現算是中規中矩。

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北商女排的訓練，得配合球員的課業，一週僅練3次且只有晚上練習，鄭世賢說：「帶領這群球員很開心，他們的課業壓力很大，還願意犧牲自己的時間來訓練。」

具有U18國手資歷的大一球員李昀修，表現相當亮眼，她說：「大一就能拿下隊史最佳成績，覺得很開心，也希望未來幾年球隊能越來越好。」但她也提到，隊上先發有4個大四球員，之後會面臨斷層問題，教練也幫助她們提早做準備，希望能接下學姐畢業後的重擔。

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