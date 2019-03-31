日職》王柏融敲生涯首打點 「能有貢獻太好了」（影音）

王柏融（中）首打點出爐，一壘指導教練與他碰拳致意。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨日敲出旅日生涯首安的王柏融，今天續戰歐力士，再接再厲敲出生涯首打點，幫助火腿終場3：1擊敗歐力士。他表示，能有貢獻太好了。

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王柏融今在5局下2出局，一三壘有跑者時，與歐力士先發榊原翼纏鬥7球，最後相中123公里滑球，在左外野巧妙落地，送三壘跑者回來得分，大王敲出赴日首打點，也是單場第二支安打，幫助火腿以3：1贏球。

《日刊體育》賽中馬上問到王柏融的想法，他表示：「因為出現機會，在打席就很想跑者打回來，在適當地方落下，能在追加保險分的機會有所貢獻真是太好了。」

王柏融首打點出爐，笑容滿面。（特派記者陳志曲攝）

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