日職》王柏融雙安+生涯首打點 獲賽後MVP登英雄舞台！（影音）

王柏融賽後繞場跟球迷致謝。（特派記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕昨日敲出旅日生涯首安的王柏融，今天續戰歐力士，再接再厲單場敲出雙安好表現，還敲進日職生涯首打點，助火腿終場3：1擊敗歐力士，賽後王柏融與隊友近藤健介、有原航平一同獲選賽後MVP，生涯首度登上英雄訪問。

請繼續往下閱讀...

王柏融賽後登上英雄訪問，一旁的蕭一傑幫他翻譯，大王一開口就說：「呃...謝謝」，呆萌的反應引起全場球迷一陣笑聲，對於能夠在滿場的札幌巨蛋接受英雄訪問，王柏融說：「呃，很棒的體驗，現在還蠻緊張的。」

大王用中文表示：「這是剛開始的三連戰，很興奮，滿場的球迷，又是主場，很期待自己的表現，很幸運的，我有很棒的隊友和教練團，一直給我鼓勵，叫我不用急不用急，所以我按照自己的節奏去打，昨天打出首安，今天又打出首打點，非常的開心。」

王柏融表示，要把首安和首打點的紀念球帶回家好好的收藏，並表示非常感謝台灣和日本的球迷為他加油，往後的比賽他會更努力替球隊拿下勝利。對於本季的目標，王柏融說，比起個人成績，球隊的勝利才是最優先的。

王柏融拿下單場MVP，賽後繞場跟球迷致謝。（特派記者陳志曲攝）

王柏融賽後繞場跟球迷致謝。（特派記者陳志曲攝）

王柏融賽後將簽名球贈送給球迷。（特派記者陳志曲攝）

有原航平（右二）、近藤健介（左二）與王柏融（中）拿下單場MVP。（特派記者陳志曲攝）

有原航平（左二）、近藤健介（中）與王柏融（右二）接受英雄訪問。（特派記者陳志曲攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/