射箭》台灣射箭新紀元！企業聯賽誕生盼瞄準國際賽佳績

中華企業射箭聯賽開幕，6隊合照。（中華企業射箭聯賽提供）

〔記者吳孟儒／林口報導〕台灣射箭邁入新紀元，中華企業射箭聯賽元年今舉行開幕戰，由奧運名將「大雄」郭振維射出象徵比賽正式揭幕的一箭，主打「精準永續」的精神，除了培養年輕好手建立「人才庫」，盼藉此讓我國射手累積實戰經驗，瞄準國際賽佳績。

台灣射箭隊近年國際賽表現出色，去年雅加達亞運奪2金、1銀、1銅，締造隊史最佳成績。射箭協會與企業經過密集的討論與籌備後，由凱撒、寒舍、甲山林、台中商銀及恒耀工業等5企業出資成立射箭隊，並共同籌組青年隊，讓我國選手在國內就能透過比賽汲取更多經驗。

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中華企業射箭聯盟會長邱炳坤今在開幕典禮上特別感謝大力相挺的企業，引頸期盼的聯賽才能成功催生；體育署署長高俊雄則說，透過聯賽的成立，讓選手有磨練舞台，在比賽模式下互相競爭，藉由對抗賽提升實力。

中華奧會主席、同時是凱薩飯店董事長的林鴻道表示，作為籌畫者之一，很開心看到聯賽成功「孵」出，他相信聯賽的成立，對我國在國際賽的表現有正面助益。

昔日不少射箭好手苦無發揮舞台，被迫提早結束運動生涯，投入教職甚至是轉戰其他跑道，如今看到聯賽成立，讓前國手、現任寒舍隊教練的郭振雄相當有感，「真的很開心，聯賽的推動除了讓選手有更多發揮及磨練的機會，最重要是可以延續生涯。」

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