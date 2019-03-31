ABL》夢想家2大將缺陣 季後賽被對方聽牌

吳永盛（右）試圖攻擊籃框。（寶島夢想家提供）

〔記者卓佳萍／彰化報導〕東南亞聯盟台灣球隊寶島夢想家今天在彰化體育館，迎來隊史首場季後賽，頭號種子的他們首輪面對第八種子泰國吸血鬼隊，賽制為三戰兩勝，夢想家今天少了李學林、外援米勒，戰力拉警報，全場與對手拉距，讀秒階段被對方攻進關鍵上籃，夢想家最後發生致命失誤，葬送追平機會，終場以80：83輸球，下一戰將於泰國舉行。

錢肯尼上籃。（寶島夢想家提供）

夢想家先發陣容阿提諾、葛拉斯、陳世念、吳永盛、錢肯尼，吳永盛首度加入先發陣容，李學林因為膝蓋傷勢缺陣，米勒則是因為先前吞下5支技術犯規遭到禁賽一場。

請繼續往下閱讀...

吳永盛投籃。（寶島夢想家提供）

首節吳永盛有切有投，單節9分進帳，包含一記壓哨跳投，助夢想家首節24：22領先。次節夢想家失誤較多，加上禁區阿提諾難以接球，泰國隊利用轉換快攻得分，夢想家一度28：35落後，教練穆雷叫暫停止血。

阿提諾（中）護球準備進攻。（寶島夢想家提供）

夢想家次節後半段外援阿提諾、葛拉斯接力追分，雙方陷入拉鋸，中場前8.8秒，陳世念認為自己被抓手，上前跟裁判「討論」，遭判技術犯規，夢想家中場居46：47小幅落後。

下半場易籃後，阿提諾、葛拉斯撕裂對方防線，最多拉開到7分差。泰國隊末節靠著外線，把戰局逼入拉鋸，讀秒階段僅領分1分的夢想家，被對方攻進勝利上籃，最終祭出犯規戰術凍結時間，換取進攻機會，最後6.75秒，阿提諾卻發生失誤，一連串無法掌握球權，最終夢想家在主場吞敗。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/