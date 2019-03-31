UVL》直落三擊敗北市大 台師大女排封后重返榮耀

台師大摘下冠軍。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度UVL大專排球聯賽女子組冠軍戰，以預賽全勝之姿晉級的台灣師大以25：20、25：19、25：14擊敗北市大學，重新奪回后冠。

台師大張瓈文扣殺。（記者林正堃攝）

台師大女排曾寫下7連霸，去年遭正修科大「斷霸」，以亞軍作收，今年在衛冕軍沒有參賽的情況下，台師大預賽取得全勝，4強戰再輕取中山大學，闖進冠軍戰。

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今迎戰預賽第2的北市大，台師開局打出3：0攻勢，且以25：20、25：19搶先聽牌，第3局北市大雖一度取得領先，卻沒能擋住師大的砲火，最終以14：25落敗。

去年因傷沒能上陣的師大舉球員廖苡任表示，今年重新站上這個舞台，心情有點緊張、興奮，「去年剛開完刀，在場邊其實很沮喪，這次回來我對自己的期許很高，希望能幫助球隊。」

台師大廖苡任。（記者林正堃攝）

重新奪回后冠，隊長吳韋華說，去年大家很努力，卻還是輸給正修，今年大家想要贏球的企圖心很強烈，看到大家為了學校的榮耀奮戰真的很感動。

雖然最後被台師大以直落三擊敗，無緣冠軍，北市大教練鄧衍敏仍給予球員肯定，她認為球員今天整體發揮比昨天的準決賽好，且這對陣中的年輕球員而言，是很好的學習機會，「經過這場比賽後，她們也學習會承擔，不再只是小朋友，相信這場比賽會一直留在她們心中。」

北市大畢雯媛吊小球。（記者林正堃攝）

北市大畢雯媛。（記者林正堃攝）

台師大劉美菁快攻殺球得分。（記者林正堃攝）

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