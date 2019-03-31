中職》週日比賽兩點開打 球員和球迷大喊吃不消

下午２點比賽，球員必須在中午到場熱身。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕今天獅猿戰台南球迷頂著32度豔陽觀戰，揮汗如雨並猛搧扇子，原來今年中職3月31日至5月12日，和10月補賽的週日賽程，安排在下午兩點開打，球員和球迷直言實在太熱，大喊吃不消。

改為下午２點比賽，似乎影響球迷進場意願。（記者黃志源攝）

中職歷年不乏假日在下午開打的例子，職棒前五年除1993年外，其他4年假日都是下午1點打，2009至2012年非夏季週日期間則是打兩點，今年回復到2012年賽制，聯盟表示，週日提早打是希望球迷看完球後能提早返家休息。

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「下午3點打比較好啦。」統一獅40歲老將高國慶認為，中午到下午兩點是一整天最熱的時候，對球員或球迷而言都太熱了，球員賽前練習多少會受影響，也會降低球迷進場看球意願，若下午3點打，氣溫逐漸下降，較適合看球。

統一獅高國慶。（記者黃志源攝）

日職假日賽程也常安排在下午，高國慶表示，日本有巨蛋根本沒影響，即使在戶外球場，因緯度較高，不像台灣這麼熱，他強調，「週日比賽打兩點，絕對有討論空間。」

桃猿投手王躍霖認為，比賽打下午兩點對先發投手調整有差，後援投手影響不大，他表示，過去在美職小聯盟逢週三比賽，無論主客場常安排在早上10點半，方便小學生到球場看球，比賽中不時會聽到小孩大叫，場邊很熱鬧。

Lamigo王躍霖。（記者黃志源攝）

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