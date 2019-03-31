札幌直擊》王柏融首次站上「英雄訪問」舞台

王柏融（左）拿下單場MVP，賽後繞場跟球迷致謝。（特派記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／日本札幌報導〕一如火腿監督栗山英樹所說，日職首安只是個開始，王柏融今天的棒子持續升溫，首次單場2安外加日職生涯第1分打點，賽後更首次站上「英雄訪問」的舞台。

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王柏融被介紹出場時，全場響起熱烈掌聲，與球迷打招呼的第一句話卻只有「謝謝！」兩字，讓球迷哈哈大笑，他表示，首次上台是很棒的體驗，氣氛跟台灣比較不一樣，但也蠻緊張的，這3場贏得很漂亮，希望更加努力拿下每場勝利。

王柏融拿下單場MVP，賽後繞場跟球迷致謝。（特派記者陳志曲攝）

王柏融指出，因為是剛開始的3連戰，一開始就很興奮，又看到滿場的球迷，很期待自己的表現，很幸運有很棒的隊友與教練團，一直給他鼓勵，要他不用急、不用急，所以昨天打出首安，今天打下首分打點，他也很開心。

王柏融表示，希望保持身體健康，每場都能出賽，幫助球隊拿下勝利，這是最重要的，至於個人成績，沒有很在乎，並連續4天重申「不論是台灣或日本的球迷，只要支持火腿他都感謝，他也會再努力，希望能夠繼續幫助球隊」。

對於同台的近藤說「王柏融對他是很好的刺激，是朋友也是很好的隊友」，王柏融認為，近藤是他學習的對象，希望在他身上學到自己沒有的、不一樣的東西。

先發投手有原航平（右二）、近藤健介（左二）與王柏融（中）拿下單場MVP。（特派記者陳志曲攝）

先發投手有原航平（左二）、近藤健介（中）與王柏融（右二）拿下單場MVP。（特派記者陳志曲攝）

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