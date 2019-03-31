日職》宋家豪投1局無失分 收本季第2場中繼成功

宋家豪今投1局無失分，收下本季第2個中繼點。（取自樂天官網）

〔體育中心／綜合報導〕樂天金鷲今作客千葉羅德之戰，台灣旅日投手宋家豪在第7局登板中繼，投1局沒被敲安打無失分，收下本季第2場中繼成功，樂天終場9：4擊敗羅德。

宋家豪前天中繼1.1局，被敲1支安打失1分，不過這分是因被敲安打退場後，接替的投手被敲出全壘打，因此紀錄上宋家豪失1分。

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宋家豪今於7局下再登板，第一球就飆到147公里，最後對中村奨吾投出四壞球保送，但讓下一棒的四番井上晴哉打出雙殺打，解決危機，再讓角中勝也敲出三壘方向飛球被接殺。

總計宋家豪中繼1局用10球，沒有被敲出安打，投1次保送無失分，收下本季第2個中繼點，防禦率從6.75降至3.86。

樂天此戰火力凶猛，2局上洋砲惠勒（Zelous Wheeler）敲二壘安打後，接連獲得3個保送擠回1分，田中和基再擊出高飛犧牲打攻下第2分。3局上樂天在落後1分時，惠勒再轟陽春全壘打追平比分。

5局上樂天在滿壘時，銀次敲出安打，帶有2分打點，6局上茂木榮五郎敲1打點安打，8局上淺村榮斗敲1打點二壘安打，9局上惠勒、布拉許（Jabari Blash）接連轟出陽春砲，終場樂天以9：4擊退羅德。

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