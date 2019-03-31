札幌直擊》王柏融：身體很輕鬆，就是很有自信

王柏融拿下單場MVP，露出開心笑容。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕來日後首次單場2安，還打下日職生涯首分打點，王柏融的心情輕鬆許多，對打擊的自信也回來了，也感謝台灣球迷到北海道幫他加油。

王柏融拿下單場MVP，在攝影鏡頭上簽名。（特派記者陳志曲攝）

王柏融4局下擊出強勁滾地球，二壘手手套碰到後改變方向，記錄組判定是安打，是他連續2場敲安，5局下2出局後滿球數後，擊出單場第2安並有1分打點，助火腿以3：1拉開領先。

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王柏融指出，打出首安後心情比較放鬆，之後不像前幾次比較拘謹，比較不敢去出棒，會害怕打不好，5局下的擊出有打點的安打，心情跟平常一樣，很開心能幫助球隊壘上跑者送回來。

「那個打席就是很流暢，整個身體是很輕鬆的，覺得一定要打到球，當下就是很有自信的感覺。」

王柏融首打點出爐，笑容滿面。（特派記者陳志曲攝）

王柏融表示，今天是開幕3連戰最後1場，打擊已經慢慢恢復，他也很享受比賽，畢竟球季剛開始，很多東西都不熟悉，對他都是初體驗，希望多吸收一些經驗。

王柏融也提到，比賽中有聽到台灣球迷的聲音，謝謝台灣球迷來到北海道為他加油，希望以後的比賽不管在主場或哪個球場，台灣球迷都能持續為他加油，他也會持續進步。

日職明天休兵，火腿將移動去仙台，與樂天打3連戰，王柏融有機會對上宋家豪，他認為，遇到宋家豪一定相當開心，畢竟能在不一樣的舞台，如果可以對決到，是台灣球迷很期待的事。

王柏融（右）拿下單場MVP，翻譯蕭一傑（左）在一旁溝通。（特派記者陳志曲攝）

王柏融拿下單場MVP，簽上簽名板。（特派記者陳志曲攝）

王柏融拿下單場MVP，露出開心笑容。（特派記者陳志曲攝）

有原航平（右二）、近藤健介（左一）與王柏融（中）拿下單場MVP，三人與吉祥物合照。（特派記者陳志曲攝）

有原航平（左）、近藤健介（中）與王柏融（右）拿下單場MVP。（特派記者陳志曲攝）

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