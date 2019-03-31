札幌直擊》監督栗山英樹：最滿意的不是王柏融打安打

日本火腿鬥士監督栗山英樹。（特派記者陳志曲攝）

〔特派記者徐正揚／日本札幌報導〕王柏融首次演出單場2安，還打下日職生涯首分打點，監督栗山英樹最滿意的卻不是這點，而是8局下擊到中外野被接殺的飛球，「我一點都不擔心他，他一定會愈打愈好。」

王柏融拿下單場MVP，露出開心笑容。（特派記者陳志曲攝）

歐力士左投山崎福也於7局下登板，續投8局下面對首名打者是王柏融，他抓第3球擊成中外野強勁飛球被接殺，即便前4次打擊已敲2安，監督卻對這個打席最滿意。

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栗山指出，王柏融並不熟悉那個左投，卻能打出很紮實的球，顯示擊球掌握度愈來愈好，「就像我一直講的，王柏融的能力很好，我一點都不擔心他，他一定會愈打愈好。」

栗山表示，熱身賽與球季賽是完全不同的比賽，日本投手攻擊打者的方式也不一樣，只要給王柏融一點時間，雖然開幕這3場只有第3到5棒沒有變過，但王柏融一定會打中心棒次。

栗山英樹（右）賽前給予王柏融（左）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

栗山英樹（右）賽前給予王柏融（左）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

有原航平（右二）、近藤健介（左一）與王柏融（中）拿下單場MVP，三人與吉祥物合照。（特派記者陳志曲攝）

監督栗山英樹（右）賽前給予王柏融（中）鼓勵。（特派記者陳志曲攝）

日本球迷幫王柏融加油。（特派記者陳志曲攝）

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