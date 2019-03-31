中職》超越潘威倫 翁瑋均寫下這一大紀錄

翁瑋均創下中職最年輕初登板奪勝紀錄。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／台南報導〕翁瑋均去年以簽約金480萬元加盟桃猿，今天他不負身價，對統一獅先發6局失2分奪勝投，以20歲又122天之齡，寫下中職最年輕初登板奪勝紀錄，原紀錄為「嘟嘟」潘威倫21歲又4天，翁瑋均欣賞的投手正是潘威倫。

翁瑋均前5局威風八面，僅被敲1安，6局下保送楊家維，接著挨潘武雄兩分砲，總計6局被敲2安，另有3保送，失2分拿到勝投和單場MVP，桃猿火力全開，全場狂敲14安，包括郭嚴文連兩場開轟，以火力掩護翁瑋均，最終桃猿以8:3贏球。

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2月征戰石垣島對羅德，翁瑋均先發1局狂失7分吞敗，他表示，對羅德挨打後，技術、心態作修正，這場狀況比石垣島好多了，初登板不緊張，只可惜挨轟那球偏高。

賽後球團工作人員將首勝球和比賽紀錄紙交給翁瑋均留念，爸媽也到場見證兒子榮耀時刻，他說，「要把這場勝利送給曾經幫助過我的人。」

「很少看到第一次登板就這麼有膽識的投手。」桃猿總教練洪一中表示，這場翁瑋均投球節奏很順，變化球投得隨心所欲，控球也好，在兩好三壞球情況下配大曲球，這種球路不好控制，顯見心臟很大顆。

洪總透露，翁瑋均石垣島挨打後，教練團就不斷溝通，並修正其配球模式、慣性動作和出手，這場表現很棒，至於往後是否固定先發輪值還要繼續觀察。

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