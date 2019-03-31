MLB》菊池雄星父親病逝 遵從父願不返日奔喪

菊池雄星。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕效力水手的日籍左投菊池雄星昨繳出優質好投，今則接到父親菊池雄治癌症病逝的消息，他透過球團發表聲明，表示會遵從父親心願致力於棒球上，不會返日奔喪。

菊池在2009年加盟西武的記者會，父親雄治以及母親加壽子皆出席。（取自《產經體育》）

菊池雄治今天上午過世，享年59歲，《朝日新聞》報導他過去1、2年都在和病魔奮戰，就連菊池21日在東京巨蛋登板對運動家的大聯盟首戰，他都因身體狀況不佳未能到場。

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對於父親病逝，菊池則在聲明中指出，在他日前返日比賽時，就已知道父親的想法，「父親希望我能繼續專注在棒球上，並且幫助球隊贏球。」因此菊池也尊重父親的想法，雖然做這個決定很難，他仍會留在美國繼續接下來的球季，表示會努力完成比賽，「將接下來的球季獻給父親。」

菊池在21日初登板只差1人次就取得勝投資格，昨對紅襪則繳出6局失3分好投，可惜首勝遭牛棚搞砸，也未能將勝投獻給父親。菊池在聲明中也強調，明天之後就不會再回答和父親有關的事，希望外界尊重他的隱私，將焦點放在球場上的表現。

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